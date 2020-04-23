Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası beş çaylarının vazgeçilmez mezesi olarak sofralarımızı süsler. Yapımı çok basit olan patates salatası herkesin keyifle yediği bir lezzettir.
Patates Salatası Malzemeler:
- 4 adet orta boy patates
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı sumak
- ¾ çay bardağı zeytinyağı
- 3-4 dal taze soğan
- 8-9 dal maydanoz
- Tuz
- Süslemek için: Yumurta ve Siyah zeytin
Patates Salatası Yapılışı:
- Patateslerimizi iyice yıkayıp bir tencere içerisinde haşlayalım.
- Haşlamayı kontrol etmek için sivri bir bıçaktan yardım alabilirsiniz.
- Ortalama 20 dakika içerisinde haşlama işlemi tamamlanacaktır.
- Patatesler haşlanırken sumak, pul biber, tuz, zeytin yağını bir kap içerisinde karıştırın.
- Yeşillikleri yıkayıp doğrayın. Yumurtaları katılaşana kadar haşlayın.
- Haşlanmış patatesler elinizin dayanabileceği sıcaklığa gelince kabuğunu elinizle soyun.
- Dilediğiniz boyutta küp olacak şekilde doğrayın.
- Sosun içerisine patatesleri atınca sık sık karıştırın sosunu çekmesini sağlayın.
- Soğumuş patateslerin içerisine yeşillikleri ekleyin.
- Ekşi seviyorsanız biraz limon suyuyla karıştırabilirsiniz.
- Siyah zeytin ve yumurtayla dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.
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