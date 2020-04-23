Patates salatası nasıl yapılır? Patates salatası beş çaylarının vazgeçilmez mezesi olarak sofralarımızı süsler. Yapımı çok basit olan patates salatası herkesin keyifle yediği bir lezzettir.

Patates Salatası Malzemeler:

4 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı sumak

¾ çay bardağı zeytinyağı

3-4 dal taze soğan

8-9 dal maydanoz

Tuz

Süslemek için: Yumurta ve Siyah zeytin

Patates Salatası Yapılışı: