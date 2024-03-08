Patent başvuruları dünyada düşerken Türkiye'de arttı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), 2023 yılına ilişkin uluslararası patent, marka ve tasarım başvuru istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, uluslararası patent başvuruları (PCT) 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüşle 272 bin 600’a geriledi.

Patent başvurularında geçen yıl artan ekonomik belirsizlik nedeniyle 14 yılın ardından ilk kez azalış görülmesi dikkati çekti.

2022'ye göre yüzde 0,6'lık düşüşle 69 bin 610 patent başvurusu yapılan Çin, en çok başvuru yapılan ülke olmayı sürdürdü. Çin'de 2002'den bu yana patent başvurularında yıllık bazda ilk kez düşüş yaşandı.

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ABD ise 55 bin 678 başvuruyla ikinci sırada yer aldı ancak 2022'ye göre bu ülkeden yapılan başvurularda yüzde 5,3'lük azalma oldu.

TÜRKİYE'DE BAŞVURULAR 3 YILDIR ARTIYOR

Patent başvurularında on yıldan uzun süredir görülmeyen bir düşüş yaşanmasına rağmen, Hindistan, Türkiye ve Güney Kore, başvurularda üst üste 3 yıl yaşanan artışla öne çıktı.

2023'te en fazla patent başvurusu yapılan 15 ülke arasında yer alan Hindistan'da yüzde 44,6 ve Türkiye'de yüzde 8,5'lik artış yaşanırken, başvurularda en hızlı büyüme görüldü.

Söz konusu başvurularda, Hollanda yüzde 5,8, Fransa yüzde 2 ve Kore Cumhuriyeti'nde ise yüzde 1,2'lik artış yaşandı.

Türkiye'de 2022'de 1771 uluslararası patent başvurusu yapılırken, 2023'te bu sayı 1921'e yükseldi. Söz konusu başvurularla Türkiye, patent başvurularında 14. sırada yer aldı.

Çin merkezli Huawei, Kore Cumhuriyeti'nden Samsung ve ABD'li Qualcomm, 2023'te WIPO'nun uluslararası patent sisteminin en büyük kullanıcıları oldu.

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Raporda görüşlerine yer verilen WIPO Genel Direktörü Daren Tang, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizliklerin 2023'te inovasyon faaliyetlerine gölge düşürdüğünü belirtti.

Tang, 2024 yılı için enflasyon oranı tahminlerinde yaşanan düşüşün yanı sıra Hindistan, Güneydoğu Asya ve diğer etkin bölgelerde daha fazla iş güveni ve inovasyon yatırımlarının ekonomide toparlanmaya zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

Patent başvurularındaki düşüşün kısa vadeli olduğuna işaret eden Tang, "Uzun vadeli eğilimler, fikri mülkiyet kullanımının giderek küreselleşen, dijitalleşen bir ekonomide istikrarlı bir şekilde arttığını ve dünya genelindeki ekonomiler geliştikçe tüm dünyaya yayıldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.