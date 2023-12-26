Haberler Yaşam Patilerdeki gizli mesajlar: Köpeğiniz size bir şeyler anlatmak istiyor olabilir

Patilerdeki gizli mesajlar: Köpeğiniz size bir şeyler anlatmak istiyor olabilir Köpekler çeşitli davranışlar sergiler. Bunlardan bazılarını anlamak basittir, bazılarının ise yorumlanması daha zordur. Köpeğinizi anlamak ve onunla iyi bir ilişki kurmak istiyorsanız, bu davranışların ne anlama geldiğini öğrenmek isteyebilirsiniz. İşte, köpeklerin beden dilini nasıl okuyacağınıza dair ipuçları... Habertürk Giriş: 26.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:55 facebook

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Köpeklerin davranışları, ruh halleri hakkında size çok şey anlatır. Örneğin, köpeğinizin çimen yemesine ya da önünüzde aynı noktayı daire içine almasına hiç tanık oldunuz mu? Köpeğinizin bunları yapmasının birçok nedeni vardır. İşte, köpeğinizi daha iyi anlayabilmek ve onun için daha iyi bir arkadaş olabilmek için vücut dillerine dair bazı detaylar...

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TİLKİ GİBİ KIVRILMASI Köpekler, vücut ısılarını korumaya yardımcı olduğu için içgüdüsel olarak bu kıvrılmış duruşu benimserler. Kendilerini sıkı bir şekilde sıkıştırarak, soğuk havaya maruz kalan yüzey alanını en aza indirerek sıcağı muhafaza ederler. Köpeğinizin evde bu pozisyonda uyuduğunu fark ederseniz ona yumuşak bir battaniye verebilirsiniz.