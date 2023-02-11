"YİNE AYNI ŞEVKLE ÇALIŞIYOR"

Hummalı bir çalışma sonunda AFAD, polis ve gönüllülerle yapılan çalışmalarda enkazdan çıkarılan 5 kişinin canlı olarak kurtarılmasına Köpükün vesile olduğunu belirten Bulut, şunları kaydetti: Köpükün patileri enkazdaki camlardan kesildi. Enkaz alanında hazır bulunan veterinerimiz onu tedavi etti.