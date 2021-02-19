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Patisiyle pencereden "beni içeri al" mesajı veren Boncuk, Adıyaman Valiliğinin maskotu oldu

Adıyaman'da, soğuk ve açlıktan bitkin düşen, Adıyaman Valiliği Özel Harekat personelinin bulunduğu odanın penceresine patisiyle dokunup adeta "beni içeri al" mesajı veren kedi, kısa sürede Valiliğin maskotu haline geldi.

Patisiyle pencereden
AA

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın da zaman zaman beslediği ve personelin "Boncuk" ismini verdiği kedi, gün içerisinde Valiliğin bütün birimlerini geziyor ve personelin ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 15 Şubat'ta ziyaret ettiği Adıyaman Valiliğinde, Boncuk ile merdivenlerde karşılaşmış ve kediyi kucağına alıp bir süre sevmişti.

Vali Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, geçen haftalarda kentte 2 gün etkisini gösteren kar yağışı sonrasında havanın soğuduğunu, sokakta kalan bir kedinin de Hükümet Konağında koruma görevlilerinin olduğu odanın camına patisiyle vurarak yardım istediğini anlattı.

Personelin binaya aldığı ve "Boncuk" ismini verdikleri kediyi beslemeye başladıklarını belirten Çuhadar, hayvanların da korunmaya ve kollanmaya ihtiyacı olduğuna işaret etti.

- "İstediği zaman girip istediği zaman çıkıyor"

Boncuk'un, Valilik binasının maskotu haline geldiğini, çalışanların ve gelenlerin ilgisini çektiğini dile getiren Çuhadar, "Boncuk, özgür yaşıyor, istediği zaman girip istediği zaman çıkıyor. Bizler sağlık şartlarını kontrol ettiriyoruz. Burada çalışan görevlilerimize de hastalık bulaşmaması adına rutin sağlık kontrollerini yaptırıyoruz. Sevimli bir hayvan, gerekli hassasiyeti insanlara gösterdiğimiz gibi diğer canlılara da göstermek zorundayız. Onu da koruyup kolluyoruz, maskotumuz olan Boncuk'u seviyoruz." diye konuştu.

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