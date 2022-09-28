Genellikle film ya da dizi izlerken tercih edilen bir atıştırmalık olan patlamış mısır kilo aldırır mı? Patlamış mısır kilo yapar mı, verdirir mi? soruları fazlasıyla merak ediliyor. Şimdi sizlere bu önemli soruların cevaplarını aktaracağız. İşte cevapları:

Patlamış Mısır Kilo Aldırır mı?

Bu noktada patlamış mısır kilo yapar mı sorusu merak ediliyor. Diğer atıştırmalıklara göre patlamış mısırı tüketmek çok da zararlı gibi görünmez. Peki gerçekten öyle midir? İşte patlamış mısır ile ilgili bilmeniz gerekenler:

Son derece lezzetli olan patlamış mısırı belli oranda tüketmeniz gerekiyor.

Eğer sürekli yiyorsanız ya da günde birkaç defa tüketiyorsanız bir süre sonra vücudunuzda fazla yağa sebep olabilir.

Aynı zamanda patlamış mısırı kendiniz yapıyorsanız, fazla yağda ya da fazla tuzla yapmayın. Böylesi size çok kilo aldırır.

Buna ek olarak merak edilen bir diğer konu da patlamış mısır kilo verdirir mi? Cevabını şu şekilde verelim:

Patlamış mısır yüksek oranda lif içeriyor.

Günlük önerilen lif miktarını düşündüğümüzde çok abartıya kaçmadan tüketilen patlamış mısır bu ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılıyor.

Aynı zamanda yapılan araştırmalar da şu sonucu gösteriyor: Obeziteye, kalp hastalığına ve kilo vermeye etkili.

O yüzden sorunuzun cevabına evet diyebiliriz. Hem kilo aldırır hem de abartıya kaçmadan kontrollü bir şekilde tükettiğinizde kilo verdirir.

Diyet Yaparken Mısır Yenir mi?

Bunların yanı sıra diyet sırasında mısır yemek doğru mu değil mi? Net olarak bilinmiyor ve bu yüzden de araştırılıyor.

Mısırı diyet yaparken tüketebilirsiniz

Tam tahıllı besinler grubunda yer alır. Bu yüzden fazla lif içeriyor.

Haşlama olarak tüketebilirsiniz.

Eğer diyet listenizde de yer alıyorsa o zaman yağsız ve az miktarda yemeniz gerekiyor.

Gördüğünüz gibi eğer abartmazsanız ve doğru orantıda tüketirseniz, kilo alımını ya da kilo vermeyi takip altına alabilirsiniz.

Size küçük bir ipucu: Kilo almak ya da vermek istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken bir şey var. Harcadığınız kalorilerle aldığınız kalorileri bir yere not edebilirsiniz. Bu sayede patlamış mısırı da ne kadar tüketmeniz gerektiğini daha iyi takip edebilirsiniz.

Patlamış Mısır Kaç Kalori?

1 su bardağı patlamış mısır kaç kalori? Sürekli tüketebileceğiniz bir besin olan mısır hem haşlama olarak hem de patlatılarak tüketiliyor. İçerisinde çok sayıda mineral ve vitamin bulunduran patlamış mısır insan vücudu için de fazlasıyla faydalıdır. Bu sebeple rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Buna ek olarak patlamış mısırın kaç kalori olduğunu da sizlerle hemen paylaşalım: 1 su bardağı kadar mısır yerseniz kalorisinin 64 olduğunu belirtelim. Eğer yaktığınız enerji bundan daha az olursa ve sürekli tüketimde bulunursanız işte o zaman ciddi kilo alımına maruz kalabilirsiniz. Böyle bir durumda olmamak için de az önce de belirttiğimiz gibi az yağda ve az tuzla patlatmalısınız.

İşte patlamış mısır kilo aldırır mı ya da verdirir mi artık çok iyi biliyorsunuz. Keyif için arada sırada patlamış mısır tüketebilirsiniz ama aşırıya kaçmayın ve sadece küçük kaçamaklar olarak kalmasını sağlayın. Çünkü vücudunuzda dengesiz yağlanmaya sebep olur ve sonrasında da bu kiloyu vermek için uğraşmanız gerekebilir.