Patpat kazası çifti ayırdı 0:00 / 0:00

İHA

Ordu'da meydana gelen patpat kazasında bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet B. (57), eşi Emine B. (57) ile patpat diye tabir edilen tarım aracıyla odun toplamak için ormanlık alana gitti. Geri dönen çift, evlerinin önüne geldikleri esnada patpat devrildi.

PATPATIN ALTINDA KALAN KADIN KURTARILAMADI

Sürücünün yan tarafından oturan Emine B., üzerine devrilen patpatın altında kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çifti Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Emine B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.