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Haberler Gündem Çevre Patriça Koyu ile Maden Adası'nda temizlik seferberliği
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Bakanlık duyurdu! Patriça Koyu ile Maden Adası'nda temizlik seferberliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kıyıların ve çevrenin temiz tutulması konusunda çalışmaların aralıksız sürdürdüğü açıkladı. Bakanlık son olarak, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi’nde bulunan Patriça Gümüşlük Koyu ile üzerinde yerleşim olmayan Maden Adası’nın kıyılarında yaşanan kirlilikle ilgili Bakanlık koordinasyonunda ilgili belediyeler tarafından temizlik çalışmalarına başlandığını duyurdu

Patriça Koyu ile Maden Adası'nda temizlik seferberliği
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir İli Ayvalık İlçesi’ndeki Patriça Gümüşlük Koyu ile yerleşim olmayan Maden Adası’nın kıyılarında meydana gelen kirlilik sebebiyle, kıyıların ve çevrenin temiz tutulması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Kıyılarda yapılan incelemelerde, Ayvalık İlçesi Patriça Gümüşlük Koyu plajların bulunduğu bölgede yoğun kullanım dönemlerinde çöp toplama işleminin yetersiz kaldığı tespit edildi.

Bölgede evsel atıkların çevre kirliliğine neden olduğu, Maden Adası kıyılarında yapılan kontrollerde ise, deniz yosunu, plastik poşetler ve patlamış plastik botların rüzgâr ve dalga yardımı ile adanın kıyı ve koylarına ulaşarak kıyı kirliliğine sebep olduğu belirtildi.

Söz konusu tespitlerin ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı tarafından bölgede temizlik çalışmalarına başlandı.

Bakanlık koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında Patriça Gümüşlük Koyu üzerinde bulunan çöp konteynerları boşaltılarak, plaj bölgelerinde bulunan atıklar toplandı. Maden Adası’ndaki kıyı temizleme çalışmaları ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.

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