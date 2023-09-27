Patrick Kluivert: Maça çıkan bütün oyuncular sahaya yüreğiyle çıktı Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, 4-2 kazandıkları Beşiktaş maçı ile ilgili "Bugün ilk 11'de başlayan futbolcularımız farklıydı ama çıkan bütün futbolcularımız yüreğiyle çıktı. 4-0'ı koruyamadık ama galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme müsabakasında evinde Beşiktaş’ı 4-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, "Aslında biliyorsunuz geçen maç itibariyle farklı bir durum yaşamıştık. Kasımpaşa maçı için ağzımızda acı bir tat vardı. 9 kişi kalmamıza rağmen çok iyi oynadığımız bir maçtı. Bugün ilk 11’de başlayan futbolcularımız farklıydı ama çıkan bütün futbolcularımız yüreğiyle çıktı. 4-0’ı koruyamadık ama galip geldiğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

"İZZET'İN PERFORMANSI MUTLULUK VERİCİ"

Beşiktaş’ı Süper Lig’e çıktıkları günden bu yana ilk kez yendiklerini anlatan Kluivert, bu nedenle mutlu olduklarını söyledi. Altyapıya önem verdiğini kaydeden Kluivert, “Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdiğimiz günden bu yana tek yenemediğimiz takım Beşiktaş’tı. Güzel bir galibiyet aldık. İzzet’i de oyuna alabildik ve böyle bir futbolcuyu oyuna alabilmek benim için mutluluk verici. Bende genç bir futbolcuydum ve sonrasında gelişim göstererek futbolculuğumu netleştirmiştim. İzzet’i oyuna almak ve onun iyi bir performans gösterdiğini görmek benim için mutluluk verici” şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ODAKLANDIK"

Adana’ya gelen takımları zorlu bir deplasman beklediğini anlatan Kluivert, daha sonra şunları söyledi:

“Aslında bu durum sadece şimdiki zamanla alakalı değil geçmişte de buraya gelip oynamak herkes için kolay değildi. Buraya gelen hiçbir takım kolay kolay oynayamaz. Bizi motive eden taraftarımızla oynadığımızda rakipler istediğini gelip yapamaz. Ayrıca bizim yedekte olan futbolcularımız ilk 11’de bizde varız dediler. Biz onların böyle olduğunu biliyorduk. Bütün oyuncular herkesin hazır olduğunu fark etti. Aslında geçen hafta 9 kişiyken 11 kişi olsaydık biz Kasımpaşa’yı da yenebileceğimizi inanıyorum. Geleceğe de bakmamız lazım. Şimdi Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarımız var. Onlara odaklanacağız.”

"BELHANDA GECEYİ HASTANEDE GEÇİRECEK"

Younes Belhanda’nın hastaneye kaldırıldığını kaydeden Kluivert, “Doktorumuzla görüştüğümde bu geceyi tedbir amaçlı hastanede geçireceğini öğrendim. Sağ gözünü ikinci yarı başladığında göremiyordu. Bu geceyi tedbir amaçlı hastanede geçirecek” dedi.

Öte yandan Patrick Kluivert, Emre Akbaba'nın maçtaki performansıyla bugün öne çıktığını söyledi.

Yedekte bekleyen 2 genç kaleci hakkında konuşan Kluivert, "Çok genç futbolcularımız ikisi de. Ancak bizim akademi muazzam bir iş çıkartıyor. Orada futbolculara yönelik mesai harcıyorlar. Onların isimlerini orada görebilmek Adana Demirspor'un geleceğinin güvence altında olduğunu gösteriyor" diye konuştu.