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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Patrick Kluivert: "Turu daha geçmedik, çalışmamız lazım" - Futbol Haberleri

        Patrick Kluivert: "Turu daha geçmedik, çalışmamız lazım"

        Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, NK Osijek galibiyetinin ardından, "Takımımızın verdiği mücadele her şeyi uygulamamızın göstergesiydi. Fakat turu daha geçmedik, çok çalışmamız lazım" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2023 - 00:13
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        "Turu daha geçmedik, çalışmamız lazım"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi NK Osijek’i 5-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Çok çok mutluyum bu akşam. Takımımızın verdiği mücadele her şeyi uygulamamızın göstergesiydi. Ancak oyuncularım bugün mutlu olabilir. Fakat biz turu daha geçmedik. Bir şeyler başarabilmek için daha çok çalışmamız lazım. Pazar günü de Çaykur Rizespor ile karşılaşacağız. Yarın çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

        Osijek’e fırsat vermediklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, “Rakiplerimizin şut atamaması çok sevindirici. Onlara ihtimal bırakmamak bizleri sevindirdi. Hırvatistan’a gidip ikinci maçı oynayacağız. Ayaklarımızın yere basması lazım. Orada da burada oynadığımız şekilde oynarsak turu alırız” diye konuştu.

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        Öte yandan Patrick Kluivert, Badou Ndiaye'nin koşulara başladığını, sakatlığının geçmesi halinde takıma en kısa sürede katılacağını belirtti.

        TOMAS'TAN TEBRİK

        Hırvatistan temsilcisi Osijek'in teknik direktörü Stjepan Tomas, "Oyunda bir bölümde bizim de yakaladığımız fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi. Ama maalesef burada iyi bir takım, bireysel iyi ve yetenekli oyuncular var." dedi.

        Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'u galibiyetten dolayı tebrik etti.

        Rakibin hak ettiği bir galibiyet aldığını ifade eden Tomas, şunları dile getirdi:

        "Biz de kötü başladık. Maçtan önce oyuncularla konuşuyorduk. 'Burada güzel bir ambiyansla taraftardan baskı olacak. Önemli olan ilk 15-20 dakika gol yememek.' diye ama maalesef olmadı kötü başladık. Bireysel hatalarla iki gol hediye verdik. Ondan sonra tekrar maça dönmek zor. Oyunda bir bölümde bizim de yakaladığımız fırsatlar var. O anda gol atsaydık belki maç dönebilirdi. Ama maalesef burada iyi bir takım, bireysel iyi ve yetenekli oyuncular var. Avrupa'da fırsat bulunca rakip bir gol atıyor."

        Tomas, sıcak havanın oyunlarını etkileyip etkilemediğine dair soruya, "Tabii ki biraz etkiledi. Çünkü Hırvatistan'da 22-25 derece hava sıcaklığı var. Biz bu havaya alışamadık. Biraz etkiledi diye düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

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