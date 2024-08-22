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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Patrick Rahmen: Olumlu bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum - Futbol Haberleri

        Patrick Rahmen: Olumlu bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-2 yenen İsviçre temsilcisi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, 1 farklı galibiyetin avantajıyla turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:54
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        "İstanbul'dan olumlu sonuçla döneceğiz"
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        Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında 3-2'lik Galatasaray galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör, Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        "OLUMLU BİR SONUÇLA DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        İstanbul'a 3-2'lik skorla gideceklerini belirten Rahmen, "Deplasmanda 1 farklı galibiyetin avantajıyla elimizden geleni yapacağız. Olumlu bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

        "PLANIMIZI ÇOK GÜZEL OYNADIK"

        Rahmen, takım olarak iyi performans sergilediklerini aktararak, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Planımızı çok güzel uyguladık. Maç 2-2'ye gelse bile kendimize güvendik ve 3-2 kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

        "DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTERDİK"

        Galibiyete rağmen mutlu olmadıklarını dile getiren Rahmen, "Tabii ki daha çok gol atmak isterdik. Bizim için daha iyi olurdu. Galatasaray'ın da girdiği pozisyonlar vardı ama atamadılar. Direkten dönen topumuz aklımda kaldı. Onu atabilseydik 3-0 öne geçecektik. Galatasaray'ın da kaliteli futbolcuları var. Maçı 2-2'ye getirdiler. Daha çok gol atsak bizim için daha iyi olurdu." ifadelerini kullandı.

        "ALEYHİMİZE OLAN ATMOSFERİ LEHİMİZE ÇEVİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

        Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, İstanbul'da Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosferle ilgili, "İstanbul'da bambaşka bir atmosferle karşılaşacağız. Taraftarlar, buradan daha fazla gürültü çıkaracak. Zor olacağını biliyoruz ama o atmosferi yaşayacağımız için sevinçliyiz. İstanbul'a 3-2'lik avantajla gideceğiz. Yine gol atarak aleyhimize olan atmosferi lehimize çevirmeye çalışacağız." diye konuştu.

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