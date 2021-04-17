YASAK İLİŞKİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ

Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, kariyerinin yanı sıra bir dönem özel hayatıyla da gündem olmuştu.

Schwarzenegger, Maria Shriver ile mutlu bir evlilik sürdürürken yanlarında uzun süre hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena ile yasak aşk yaşamıştı.

İkilinin, bu ilişkiden Joseph adında bir oğlu dünyaya gelmişti.