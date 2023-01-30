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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Patrick van Aanholt'a yeni talip: PSV istiyor!
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Patrick van Aanholt'a yeni talip çıktı!

Süper Lig'den teklifler alan ve Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt'a bu kez PSV talip oldu!

Patrick van Aanholt'a yeni talip: PSV istiyor!
HABERTURK.COM

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt'a bu kez Hollanda'dan talip çıktı.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre PSV, Galatasaray'ın 32 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istiyor.

PSV, Phillip Max'ın satılması durumunda yerine Patrick Van Aanholt'u renklerine bağlamayı planlıyor. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt PSV'nin 29 yaşındaki Alman sol beki Phillip Max'la yakından ilgileniyor.

Alman kaynaklarda yer alan haberlere göre Hollanda ve Almanya'da transfer dönemi 31 Ocak'ta kapanıyor. Aanholt transferinin de 31 Ocak Salı gününe kadar netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt Sarı-Kırmızılı takımdan bonuslarla birlikte 2.6 milyon Euro kazanıyor.

Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giyen deneyimli oyuncu 2 asist yapma başarısı göstermişti.

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