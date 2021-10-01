Patrick van Aanholt: Penaltı olsaydı, söylerdim

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Marsilya ile 0-0 berabere kalırken Patrick van Aanholt maçın ardından açıklamalar yaptı. "Bugünün zorlu geçeceğini biliyorduk" diyen Galatasaray'ın Hollandalı defans oyuncusu Patrick van Aanholt, "Ama buradan bir puan çıkardık. Kazanamazsanız kaybetmeyeceksiniz. Biz de buradan bir puanla dönüyoruz" dedi.

Maç sırasındaki penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan 31 yaşındaki sol bek, "Penaltı olmadığını biliyordum. O bana dokundu ve kendini yere bıraktı. Ben dürüst biriydim. Penaltı olsaydı söylerdim" diye konuştu.

Gelecek için ise Patrick van Aanholt, "Bugün evimize gideceğiz. Lokomotiv'e karşı hazır olacağız. Dört puanımız var ve lideriz" ifadelerini kullandı.

Victor Nelsson ise alınan bir puanla ilgili olarak, "Maçtan bir puan bizi bu şartlar altında memnun etti. Marsilya ile deplasmanda oynamak kolay değil. Bir puan bizim için iyi. Maçın ilk yarısında iyi oynadık. İkinci yarıda geri yaslandık. İyi savunma yaptık. Takımımla gurur duyuyorum. Galatasaray gerçekten çok büyük bir kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum. Her şey güzel" dedi.