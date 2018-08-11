Patriotas - America de Cali maç önü

Patriotas ve America de Cali, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi Patriotas 2 puanla 17. sırada, America de Cali 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Patriotas, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. America de Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 492. İddaa'da Patriotas kazanır 0.00, berabere biter 0.00, America de Cali kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Patriotas son hafta oynanan Envigado maçında 3-1 kazandı.

America de Cali, Atletico Bucaramanga karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Patriotas, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

America de Cali ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. America de Cali, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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