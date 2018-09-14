Patriotas - Atletico Huila sahaya çıkıyor

Patriotas ve Atletico Huila, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. 7 puanlı Patriotas 16. sırada bulunuyor, Atletico Huila 2 puana sahip ve 20. sırada. Patriotas son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Atletico Huila, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 282 kodlu maçı oynayanlar; Patriotas galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Atletico Huila galibiyet oranı 4.30.

Patriotas önceki hafta Atletico Huila mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Atletico Huila, Patriotas karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Patriotas, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Atletico Huila, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Atletico Huila, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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