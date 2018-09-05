Patriotas - Deportivo Pasto maçı rakamları

Patriotas ve Deportivo Pasto, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:00. Maç öncesi Patriotas 6 puanla 13. sırada, Deportivo Pasto 5 puanla 17. sırada bulunuyor. Patriotas son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Deportivo Pasto, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 461 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Patriotas kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Pasto sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Patriotas son hafta oynanan Envigado maçında 0-0 berabere kaldı.

Deportivo Pasto ise Junior maçında 1-0 yenildi.

Patriotas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Patriotas, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Deportivo Pasto, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Deportivo Pasto, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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