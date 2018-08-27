Patriotas - Jaguares De Cordoba maçı istatistikleri

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Patriotas, 28 Ağustos 2018 Salı günü Jaguares De Cordoba takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. 3 puanlı Patriotas 17. sırada bulunuyor, Jaguares De Cordoba 5 puana sahip ve 12. sırada. Patriotas son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Jaguares De Cordoba son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 984. İddaa'da Patriotas kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Jaguares De Cordoba kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Patriotas son haftadaki Envigado müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Jaguares De Cordoba, Itagüi Ditaires karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Patriotas, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Jaguares De Cordoba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Jaguares De Cordoba, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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