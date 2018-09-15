Patronato - Gimnasia La Plata maçı heyecanı

Arjantin Premier Lig maçında Patronato ile Gimnasia La Plata, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Patronato 1 puana sahip olarak 26. sırada yer alırken Gimnasia La Plata 4 puanda ve 19. sırada. Patronato, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gimnasia La Plata, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 640 kodlu maçı oynayanlar; Patronato galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, Gimnasia La Plata galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Patronato son hafta oynanan Atletico Rafaela maçında 3-0 yenildi.

Gimnasia La Plata ise Godoy Cruz maçında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Patronato, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Gimnasia La Plata ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gimnasia La Plata, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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