Pau - Dunkerque sahaya çıkıyor

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Pau, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Dunkerque takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Pau, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dunkerque son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 194. İddaa'da Pau kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Dunkerque kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Pau önceki hafta FC Red Star mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Dunkerque ise Consolat Marseille maçında 3-1 yenildi.

Dunkerque, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Dunkerque, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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