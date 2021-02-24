Barcelona'dan yapılan açıklamada, sakatlıktan dolayı Mart 2019'dan bu yana hiçbir maçta forma giymeyen Gasol'un, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un yönetiminde parkelerde mücadele edeceği bildirdi.

Kariyerine Barcelona takımında başlayan Gasol, 1999-2001 yılları arasında bu formayla 2 lig ve 1 Kral Kupası kazanarak, toplam 108 maçta oynamıştı.

Gasol, daha sonra NBA'e giderek, burada sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008),L.A. Lakers (2008-2014),Chicago Bulls (2014-2016),San Antonio Spurs (2016-2018),Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarında forma giymişti.

NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All-Star maçında forma giyen Gasol, ABD liginde geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maçta oynadı.