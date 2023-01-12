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Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi

2013'de izleyiciyle buluşan 'Peaky Blinders' dizisinin oyuncularından Paul Anderson, bir meslektaşı tarafından sette 'suistimal' ile suçlandı

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  • Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - Magazin haberleri

    2013 ile 2022 yılları arasında yayınlanan 'Peaky Blinders' dizisinde 'Arthur Shelby' karakterini canlandıran Paul Anderson'ın, meslektaşlarından birinin şikayeti üzerine görevi kötüye kullandığı ileri sürüldü.
  • Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - Magazin haberleri

    Anderson, görevini kötüye kullandığı söylentilerini reddetti. İddialar, dizinin sona ermesine rağmen gerçek finalini uzun metrajlı film şeklinde yapacak olmasından sonra gelmesi ise dikkat çekti. 
  • Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - Magazin haberleri

    YAPIMCILAR ARAŞTIRIYOR

    Oyuncu hakkındaki bu iddiaların, dizinin yapımcıları tarafından soruşturulduğu bildirildi.

    44 yaşındaki İngiliz oyuncunun da herhangi bir suistimali şiddetle reddettiği ve soruşturmanın onu temize çıkaracağından emin olduğu belirtildi.
  • Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - Magazin haberleri

    "SET DIŞINDA HALLETMESİ GEREKEN BİR SORUN YAŞADI"

    The Sun'a konuşan bir kaynak, "Paul, bir iddiada bulunulduktan sonra set dışında halletmesi gereken bir sorun yaşadı ve bunu tamamen reddediyor. Tabii detaylı bir şekilde inceleniyor" dedi.

    Kaynak, daha sonra sözlerine “Film için sahnelerin çekimleri henüz başlamadı, bu yüzden iş o noktaya gelirse onun yokluğunu açıklamak için senaryoyu ve hikâyeyi yeniden yazmak ve değiştirmek mümkün olacak" sözleriyle devam etti.
  • Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - Magazin haberleri

    Altı sezon boyunca dizinin her bölümünde rol alan Paul Anderson'ın önümüzdeki yıl vizyona girecek olan filmde büyük bir rol oynayacağı düşünülüyordu.
  • Paul Anderson, meslektaşı tarafından şikayet edildi - Magazin haberleri

    "FİLMDE KİMİN OYNAYACAĞINI SÖYLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

    The Sun'a göre; yapım şirketinden bir kaynak, "Herhangi bir bireyi tartışmayız ama bu aşamada filmde kimin oynayacağını söylemek için çok erken" dedi.

    Fotoğraflar: Splash News, Avalon, Instagram

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