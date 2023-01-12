"SET DIŞINDA HALLETMESİ GEREKEN BİR SORUN YAŞADI"

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Paul, bir iddiada bulunulduktan sonra set dışında halletmesi gereken bir sorun yaşadı ve bunu tamamen reddediyor. Tabii detaylı bir şekilde inceleniyor" dedi.

Kaynak, daha sonra sözlerine “Film için sahnelerin çekimleri henüz başlamadı, bu yüzden iş o noktaya gelirse onun yokluğunu açıklamak için senaryoyu ve hikâyeyi yeniden yazmak ve değiştirmek mümkün olacak" sözleriyle devam etti.