Paul Onuachu, Beşiktaş karşısında sakatlık geçirdi

Bu maçın ikinci yarısında bordo-mavili takıma yeni transferi Paul Onuachu'dan kötü bir geldi.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde takımının ilk golünü kaydeden Nijeryalı forvet, 46. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi.

İlk yarıda da bir sakatlık yaşayan golcü isim, bir kez daha kendisini yere bıraktı. Onuachu'nun yerine ise oyuna Enis Destan dahil oldu.

Trabzonspor'da yeni transferler Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez de sakatlık geçirmişti. İki futbolcu da uzun süre sahalardan uzak kalacak.