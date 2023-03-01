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Paul Pogba 315 gün sonra sahalara geri döndü

Juventus'ta sakatlığını atlatan Paul Pogba, 315 gün sonra Torino maçıyla sahalara geri döndü. Fransız orta saha, 2 bin 481 günün ardından siyah-beyazlı formayı yeniden sırtına geçirdi.

Paul Pogba 315 gün sonra sahalara geri döndü
İHA

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Fransız yıldız Pogba, sahalara döndü. 2021-2022 sezonunda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da oynadığı dönemde nisan ayında sakatlık yaşayan tecrübeli orta saha, İtalya Serie A'nın 24. haftasında dün oynanan Juventus - Torino maçının 69. dakikasında oyuna girerek tam 315 gün sonra yeşil sahaya ayak bastı.

Sezon başında bedelsiz olarak İtalyan ekibine transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, ayrıca dünkü mücadeleyle birlikte 2 bin 481 günün ardından yeniden siyah-beyazlı formayı da giymiş oldu.

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