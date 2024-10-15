Paul Pogba'dan Marsilya açıklaması

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Marsilya'ya transfer olacağına yönelik çıkan haberlere açıklık getirdi.

4 YIL MEN EDİLMİŞTİ 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Şubat ayı sonunda yapılan bir doping testinde testosteron seviyesinin yüksek çıkması üzerine dört yıl futboldan men edilmişti. Ancak Pogba, karara itiraz etti ve ceza geçtiğimiz hafta 18 aya indirildi. Bununla birlikte, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Fransız futbolcunun "daha dikkatli davranması gerektiğini" belirtti.

POGBA, OYNAMADAN AYRILABİLİR Pogba'nın Juventus ile olan sözleşmesi devam ediyor ve Ocak ayında Serie A ekibiyle antrenmanlara geri dönebilecek. Mart ayından itibaren ise yeniden birinci takımla maçlara çıkması bekleniyor. Ancak, Pogba'nın cezası sona ermeden Juventus'tan ayrılacağına dair söylentiler de var. Marsilya'nın, 2018 Dünya Kupası kazanan yıldız için Ocak ayında bir transfer görüşmesi başlattığı iddia ediliyor. REKLAM

"ADALET YERİNİ BULDU" Pogba'nın eski takım arkadaşı Patrice Evra, dostunun cezasının azaltılmasına şaşırmadığını belirterek şunları söyledi: "Paul ile üç hafta önce beraberdim. Kendinden çok emindi. Ceza çok ağırdı. Bir örnek teşkil etmek istediler. Ama adalet yerini buldu." Evra, Pogba'nın Juventus ile yollarının devam etmeyeceğini düşündüğünü belirtti ve esprili bir dille Marsilya'nın sportif direktörü Mehdi Benatia'ya Pogba'nın transferini gerçekleştirmesi için çağrıda bulunabileceğini söyledi. "O (Pogba) futbol oynamak istiyor, neresi olursa olsun. Neden Marsilya olmasın? Mehdi Benatia'yı arayıp kapının açık olduğunu söyleyeceğim."