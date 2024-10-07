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        Haberler Spor Futbol Paul Pogba'nın cezasında indirime gidildi - Futbol Haberleri

        Paul Pogba'nın cezasında indirime gidildi

        Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Paul Pogba, doping yaptığı için 4 yıl futboldan men edilmişti. Fransız oyuncunun cezası 4 yıldan 18 aya indirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:47
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        Paul Pogba'nın cezasına indirim!
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        Doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası alan Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'ya müjdeli haber geldi.

        Fransız yıldızın cezası 4 yıldan 18 ay düşürüldü. Pogba, 2025'in ocak ayında antrenmanlara başlayacak ve mart ayından itibaren yeniden sahalara dönecek.

        31 yaşındaki futbolcunun, futbola Juventus'ta devam etmesi beklenmiyor. Pogba, cezasının resmen düşürülmesinin ardından İtalyan ekibiyle görüşecek ve bonservisini eline alacak.

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