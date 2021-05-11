"KALABALIK BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

37 yıl boyunca hiç yalnız kalmadığını ifade eden Porizkova, bir yatakta dört kişinin yattığı bir ailede büyüdüğünü ve İsveç'e taşındıklarında da yanında hep erkek kardeşinin olduğunu söyledi.

Paulina Porizkova, modelliğe ilk başladığı yıllarda Paris'te yaşarken de genellikle kalabalık evlerde kaldığını, hatta kendi evindeki kanepelerde arkadaşlarının uyuduğunu anlattı.

Porizkova'nın bu paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum geldi. Birçok kişi kendi yalnız yaşama deneyimlerini anlattı. Bazıları da ağlamanın güçsüzlük olmadığını söyledi.