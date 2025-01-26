Pavlovic'ten transfer açıklaması!

Milan forması giyen Strahinja Pavlovic, 3-2 kazanılan Parma maçının ardından geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Pavlovic, "Milan'da kalıyor musun?" şeklinde gelen sorunun ardından, "10 maçtır oynamıyordum ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pavlovic'in adı Türkiye'den önce Fenerbahçe ile anıldı. Fenerbahçe'nin stopere iki takviye yapmasının ardından Sırp stoperin adı Galatasaray'ın da gündemine geldi.

Milan'da bu sezon 16 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.