Gaziantep Futbol Kulübü, cuma günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. 29 yaşındaki Polonyalı savunmacı Pawel Olkowski, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“UMARIM G.BİRLİĞİ MAÇINDA PUAN YA DA PUANLAR ALIRIZ”

Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlar almak istediklerini belirten Pawel Olkowski, “Ankara’da belki de benim için ikinci bir şans olacak. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan bizim maçı kazanmamız gerektiği. Bir takım hedefe ulaşmak için sadece 11 oyuncu gerekmiyor. 11 oyuncudan fazlası gerekiyor. Biz de umarım Gençlerbirliği maçında puan ya da puanlar alırız. Tek hedefimiz bu. Çünkü sezon çok uzun ve takımın her şekilde bütün oyunculara ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANMALIYIZ”

Takımın sezon hedefleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Olkowski, hedeflerine maç maç bakarak ulaşmak istediklerini vurgulayarak, “Bence bizim her zaman önümüzdeki maça odaklanmamız lazım. Sezonu tamamen düşünmeyi doğru bulmuyorum. Her maçı birer birer değerlendirmek lazım, her zaman önümüzdeki ilk maça konsantre olmamız gerekiyor. O yüzden her hafta önümüzdeki maçı düşünerek gitmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale maçla son buldu.