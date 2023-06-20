Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Paxton Whitehead yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Paxton Whitehead yaşamını yitirdi

Oyuncu Paxton Whitehead'in 85 yaşında vefat ettiği duyuruldu. Acı haberi aktörün oğlu Charles Whitehead açıkladı

Paxton Whitehead yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Oyuncu Paxton Whitehead'den acı haber geldi. Whitehead, 85 yaşında hayata veda etti. Ağırlıklı olarak Broadway'de boy gösteren ancak kamuoyunun 'Friends' adlı diziyle tanıdığı Paxton Whitehead'in vefatını oğlu Charles Whitehead duyurdu.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

Charles Whitehead, 'Friends'te Jennifer Aniston'ın canlandırdığı 'Rachel Green' karakterinin 'Bloomingdale'deki patronu 'Mr. Waltham'e hayat vermişti.

Whitehead, ayrıca 'Frasier', 'Caroline in the City', 'Ellen', '3rd Rock from the Sun', 'The Drew Carey Show' ve 'Mad About You' gibi dizilerde de boy göstermişti.

Fotoğraflar: AP, Avalon

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adele'den "kasık mantarı" itirafı: Kendi terimin içinde oturuyorum
DÜNYADAN "Kendi terimin içinde oturuyorum"
Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony yedinci kez baba oldu - Magazin haberleri
DÜNYADAN JLO'nın eski eşi 7'nci kez baba oldu
Bebe Rexha'ya sahnede telefon fırlatıldı! Ünlü şarkıcıya üç dikiş atıldı! - Magazin haberleri
DÜNYADAN Sahnede telefonlu saldırı
Bruce Willis'e duygusal mesaj: Çok şanslıyım - Magazin haberleri
DÜNYADAN Duygusal mesaj: Çok şanslıyım
Tom Cruise: Topluluk duygusunu seviyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Topluluk duygusunu seviyorum"
Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - Magazin haberleri
DÜNYADAN "İnsan birçok kez dibi görebilir"
Robert De Niro: Henüz tanışmadılar - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Henüz tanışmadılar"
Arnold Schwarzenegger: Başkanlığın formülünü biliyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Başkanlığın formülünü biliyorum"
Emilia Clarke: 'Game Of Thrones'a döneceğimi sanmıyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Game Of Thrones'a döneceğimi sanmıyorum"
Shannen Doherty: Korkuyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Korkuyorum"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.