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Payitaht Abdülhamid 129. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 130. bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı! TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid heyecan dolu 129. bölümüyle dün akşam ekrandaydı. Sevilen dizinin son bölümüne haremde değişen dengeler damga vurdu. Payitaht Abdülhamid 129. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 130. bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid 129. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 130. bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid dizisi takiçileri dün akşam ekrana gelen son bölümün ardından yeni bölümü merak etmeye başladı. Mason paşayı arama mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği Payitaht Abdülhamid 129. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 130. bölüm fragmanı izle

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 130. BÖLÜM FRAGMANI

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mason paşayı bulmak için mücadelesini sürdüren Abdülhamid bu kez planını Manyas’ı zindana atarak başlatır. Sultan, mason paşaya ulaşmak için birilerinin Manyas’ı zindandan kaçırmasını beklemektedir. Asaf’ın ölümü ile Eşref Aziz ve ekibi Karekin’in peşine düşer. Karekin’den intikam almak için durmayacak olan Eşref, dört bir yanda Karekin’in izini sürmektedir.
Haremde Bidar Sultanın eksikliği hissedilirken Naime annesinin saraya geri döneceğini düşünmektedir. Ama saraya kimsenin beklemediği biri gelir... Haremde artık bir dönem başlayacaktır.

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