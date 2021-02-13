Payitaht "Abdülhamid" dizisi 138. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 139. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 138. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahsin Paşa’nın ardından Serasker Rıza Paşa da Mithras örgütünün eline esir düşer. Sultan Abdülhamid, Hindistan üzerinden yaptığı hamle ile düşmana karşılık vermek ister. Abdülhamid’in emri ile gizli örgütün peşine düşen Eşref Aziz, vereceği mücadelede Şehzade Ahmet Nuri ile birlikte hareket eder.



Haremdeki haini bulmaya çalışırlarken, Emsal’e gelen bir mektup Naime ve Aliye’yi şüphelendirir. Saliha herkese karşı koruduğu Emsal’in ihanet delilini görünce çaresiz kalır. Fatma Aliye’nin peşinde, ne yaptığını anlamaya çalışırken kendini zor bir durumda bulur.

PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD" 139. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht "Abdülhamid" 139. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...