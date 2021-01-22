Altan Erkekli'nin hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Tecrübeli oyuncu Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Ernest Cassel rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli nereli ve kaç yaşında? İşte Altan Erkekli hayatı, dizileri, filmleri...

ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?

Reşit Altan Erkekli 18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olan Altan Erkekli, lise eğitimini Kadıköy Maarif Kolejinde aldı. Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümüne girdi.

Eğitimi sırasında, Fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopernikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.

Mezun olduktan sonra, DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı ve AST'ta oyunculuğa devam etti. 1985 - 1989 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalışan Erkekli, 1989 yılında yeniden AST'a döndü. Susam Sokağı'ndaki Edi karakterini seslendirdi.

BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Oyuncuları arasına AST'taki görevine veda ederek katılan Erkekli, "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide de rol aldı. "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü" adlı tiyatro oyununda, vefat eden Gürdal Tosun'un rollerini üstlenen sanatçı, "Vizontele" adlı sinema filminde de Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'la başrolü paylaştı.

2009 Yerel Seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beşiktaş Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. 2007 yılından beri, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir.

ALTAN ERKEKLİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021 Payitaht Abdülhamid - Ernest Cassel

2020 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları - Mehmet Hoca

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm - Salih Hulusi Kezrak

2020 Ağır Romantik - Servet Babayiğit

2019 Görülmüştür

2019 Enes Batur Gerçek Kahraman - Master

2019-2020 Afili Aşk - Muhsin Yiğiter

2019 Dengi Dengine

2019 Hababam Sınıfı Yeniden - Mehmet Hoca

2019 Vurgun - Erdoğan Vardar

2019 Çiçero

2018 Bizi Hatırla

2017 Ayla - Hüseyin Dilbirliği

2017 Nerdesin Birader - Adnan Arıcı

2016 Hangimiz Sevmedik - Münir

2015 Kara Ekmek

2014 Sen Olsan Ne Yapardın

2014 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

2013 Umut Üzümleri

2013 Uzun Hikaye - Emin Efendi

2012 Acayip Hikayeler (Televizyon) - Nazif

2012 Yalan Dünya (Televizyon) - Şehmuz Kocabaş

2011 Aşk Tesadüfleri Sever - Yılmaz

2010 Yerden Yüksek - Ziya Hoca

2010 Şen Yuva (Televizyon) - Kalender Şenyuva

2009 Güneşi Gördüm - Davut Altun

2008 Aşk Geliyorum Demez - Miran Dayı

2005 - 2007 Beyaz Gelincik (Televizyon) - Halil Aslanbaş

2006 Cenneti Beklerken - Çoban

2006 Unutulmayanlar - Aziz

2006 Kilit - Yakup

2006 Eve Dönüş - Hoca

2006 Sınav (film) - Almancı Sedat

2005 Organize İşler - Yusuf Ziya Ocak

2005 Anlat İstanbul - Hilmi

2004 Vizontele Tuuba - Nazmi Doğan

2004 Hızlı Adımlar - Lütfü

2003 Bir İstanbul Masalı (Televizyon) - Cemal Kozan

2003 Havada Bulut (Televizyon)

2001 Vizontele - Nazmi Doğan

2001-2002, 2006-2007 Bir Demet Tiyatro (Televizyon)

2000 Merdiven

1996 80. Adım

1994 Kurtuluş (Televizyon) - Yakup Kadri Bey

1993 Mavi Sürgün

1991 Deniz Gurbetçileri

1989 Can Şenliği

1982 Dolap Beygiri

ALTAN ERKEKLİ'NİN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan - BKM - 2001

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü : Yılmaz Erdoğan - 2001

Yolcu : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2001

İnadına İnsan : Metin Balay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1999

Kayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998

Akrep : Eşber Yağmurdereli - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1997

Otobüs (oyun) : Stanislav Stratiev - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1996

Kardeş Sofrası : Yeşim Doran - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1995

İnadına Yaşamak : Metin Balay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1995

Pazar Keyfi : G. Mitchelle - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Jan Dark Davası : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Erem - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994

Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Ay Carmela! : Jose Sanches Sinisterra - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

403. Kilometre : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993

Sakıncalı Piyade : Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992

Salpa : Yılmaz Güney - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991

Ayaktakımı Arasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990

Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989

Sihirbazlar ve Oyuncular : Erdinç Dinçer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988

Ben Mimar Sinan : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Çılgın Dünya : Lope De Vega - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985

Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Misafir : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984

Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

Yaz Misafirleri : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Küçük Adam N’oldu Sana : Hans Fallada - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Sihirli Giysi : Andersan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Hikâye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980

Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979

Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

Sakıncalı Piyade : Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

804 İşçi (oyun) : Ömer Polat - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976