Altan Erkekli'nin hayatı ve oynadığı diziler araştırılıyor. Tecrübeli oyuncu Payitaht Abdülhamid dizisinde canlandırdığı Ernest Cassel rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Altan Erkekli kimdir? Altan Erkekli nereli ve kaç yaşında? İşte Altan Erkekli hayatı, dizileri, filmleri...
ALTAN ERKEKLİ KİMDİR?
Reşit Altan Erkekli 18 Kasım 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olan Altan Erkekli, lise eğitimini Kadıköy Maarif Kolejinde aldı. Lise döneminde tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Erkekli, karşılaştığı zorluklar sebebiyle tiyatrodan vazgeçip inşaat mühendisi olmaya karar verdi. Ancak lisedeki İngilizce hocasının ısrarıyla bu kararını değiştirerek 1975 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümüne girdi.
Eğitimi sırasında, Fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan "Kopernikli Yüzbaşı" oyununda, başrol oyuncusunun gösterime gelememesi sebebiyle başrolde sahneye çıktı. Oyunun galasının ardından yanına yaklaşan Rutkay Aziz'in "AST gemisine hoş geldin" sözleriyle profesyonel oyunculuğa başlamış oldu.
Mezun olduktan sonra, DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı ve AST'ta oyunculuğa devam etti. 1985 - 1989 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nın Çocuk ve Gençlik Tiyatroları bölümünde çalışan Erkekli, 1989 yılında yeniden AST'a döndü. Susam Sokağı'ndaki Edi karakterini seslendirdi.
BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Oyuncuları arasına AST'taki görevine veda ederek katılan Erkekli, "Bir Demet Tiyatro" adlı dizide de rol aldı. "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü" adlı tiyatro oyununda, vefat eden Gürdal Tosun'un rollerini üstlenen sanatçı, "Vizontele" adlı sinema filminde de Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'la başrolü paylaştı.
2009 Yerel Seçimleri'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beşiktaş Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. 2007 yılından beri, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir.
ALTAN ERKEKLİ DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2021 Payitaht Abdülhamid - Ernest Cassel
2020 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları - Mehmet Hoca
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm - Salih Hulusi Kezrak
2020 Ağır Romantik - Servet Babayiğit
2019 Görülmüştür
2019 Enes Batur Gerçek Kahraman - Master
2019-2020 Afili Aşk - Muhsin Yiğiter
2019 Dengi Dengine
2019 Hababam Sınıfı Yeniden - Mehmet Hoca
2019 Vurgun - Erdoğan Vardar
2019 Çiçero
2018 Bizi Hatırla
2017 Ayla - Hüseyin Dilbirliği
2017 Nerdesin Birader - Adnan Arıcı
2016 Hangimiz Sevmedik - Münir
2015 Kara Ekmek
2014 Sen Olsan Ne Yapardın
2014 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
2013 Umut Üzümleri
2013 Uzun Hikaye - Emin Efendi
2012 Acayip Hikayeler (Televizyon) - Nazif
2012 Yalan Dünya (Televizyon) - Şehmuz Kocabaş
2011 Aşk Tesadüfleri Sever - Yılmaz
2010 Yerden Yüksek - Ziya Hoca
2010 Şen Yuva (Televizyon) - Kalender Şenyuva
2009 Güneşi Gördüm - Davut Altun
2008 Aşk Geliyorum Demez - Miran Dayı
2005 - 2007 Beyaz Gelincik (Televizyon) - Halil Aslanbaş
2006 Cenneti Beklerken - Çoban
2006 Unutulmayanlar - Aziz
2006 Kilit - Yakup
2006 Eve Dönüş - Hoca
2006 Sınav (film) - Almancı Sedat
2005 Organize İşler - Yusuf Ziya Ocak
2005 Anlat İstanbul - Hilmi
2004 Vizontele Tuuba - Nazmi Doğan
2004 Hızlı Adımlar - Lütfü
2003 Bir İstanbul Masalı (Televizyon) - Cemal Kozan
2003 Havada Bulut (Televizyon)
2001 Vizontele - Nazmi Doğan
2001-2002, 2006-2007 Bir Demet Tiyatro (Televizyon)
2000 Merdiven
1996 80. Adım
1994 Kurtuluş (Televizyon) - Yakup Kadri Bey
1993 Mavi Sürgün
1991 Deniz Gurbetçileri
1989 Can Şenliği
1982 Dolap Beygiri
ALTAN ERKEKLİ'NİN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan - BKM - 2001
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü : Yılmaz Erdoğan - 2001
Yolcu : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 2001
İnadına İnsan : Metin Balay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1999
Kayıplar : Ariel Dorfman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1998
Akrep : Eşber Yağmurdereli - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1997
Otobüs (oyun) : Stanislav Stratiev - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1996
Kardeş Sofrası : Yeşim Doran - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1995
İnadına Yaşamak : Metin Balay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1995
Pazar Keyfi : G. Mitchelle - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994
Jan Dark Davası : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994
Bir Ceza Avukatının Anıları : Faruk Erem - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1994
Bir Halk Düşmanı : Henrik İbsen - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
Ay Carmela! : Jose Sanches Sinisterra - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
403. Kilometre : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1993
Sakıncalı Piyade : Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1992
Salpa : Yılmaz Güney - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1991
Ayaktakımı Arasında : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1990
Mefisto : Klaus Mann - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Yusuf ile Menofis : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1989
Sihirbazlar ve Oyuncular : Erdinç Dinçer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1988
Ben Mimar Sinan : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Çılgın Dünya : Lope De Vega - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Çınar Dede ile Ihlamur Nine : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Nafile Dünya : Oktay Arayıcı - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1985
Bir Şehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Misafir : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1984
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983
Yaz Misafirleri : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982
Küçük Adam N’oldu Sana : Hans Fallada - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Sihirli Giysi : Andersan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981
Hikâye-i Mahmut Bedrettin : Mehmet Akan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Sınırda-Duvar : Muzaffer İzgü - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1980
Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Kafatası : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Ferhat ile Şirin : Nâzım Hikmet - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1979
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Sakıncalı Piyade : Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
804 İşçi (oyun) : Ömer Polat - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
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