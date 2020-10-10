Payitaht Abdülhamit dizisinin yeni sezonunda; Abdülhamid’in devleti payidar yapmak ve devleti düşmanların soktuğu cendereden kurtarmak için verdiği savaş devam etmektedir.

PAYİTAHT 120. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.



Sefirler Mürzsteg kararlarını Abdülhamid’e daha bildirmeden Abdülhamid Mürzsteg kararlarına karşı bir hamle yapar. Abdülhamid’in Akabe tren hattı hamlesi bütün taşları yerinden oynatır. Ticari dengeleri bozulan düşmanlar Abdülhamid’in karşısında birleşir.