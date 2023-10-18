Paylaşımlarıyla olay oluyor! Hadise'nin son pozu göz kamaştırdı!
O Ses Rap jüri koltuğunda oturan başarılı şarkıcı Hadise, yeni şarkısını çıkardı. Ünlü isim halen klibinden çekildiği görüntülerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Türkiye'inin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, son olarak yayınladığı parçasıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü ismin klibinden paylaştığı görüntüleri binlerce beğeni ve yorum alıyor.
5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında iddialı pozlarına daha çok yer vermeye başladı.
Güzel şarkıcı Hadise'nin çömelerek verdiği pozlarına sevenlerinden 209 binden fazla beğeni ve 1800'ün üzerinde yorum geldi.
Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, son pozunu yeni şarkısının adı olan "Sevmiyo" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
İşte Hadise'nin son pozları...