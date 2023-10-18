Paylaşımlarıyla olay oluyor! Hadise'nin son pozu göz kamaştırdı!

Türkiye'inin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise , son olarak yayınladığı parçasıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Ünlü ismin klibinden paylaştığı görüntüleri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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5 ay boyunca insanı Mehmet Dinçerler ile evli kalan ve sonrasında ani bir kararla bu evliliği sonlandıran Hadise, boşanmayla birlikte sosyal medya hesabında iddialı pozlarına daha çok yer vermeye başladı.