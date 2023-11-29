Sosyal medyanın sahteliğini gözler önüne seriyor
Instagram, Twitter, TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan birçok hayat çoğu zaman göründüğü gibi olmuyor. Görünüşte mükemmel gibi gözüken fotoğraflar aslında gerçeği yansıtmıyor. Taylandlı model Vienna da sosyal medyanın gerçek yüzünü göstermeye çalışan insanlardan birisi
Giriş: 29.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:44
1
"HAMİLE KADINLARIN İDEALİ VS GERÇEĞİ"
2
"INSTAGRAM HAYATI VS GERÇEK HAYAT"
3
"BEBEKLE INSTAGRAM HAYATI"
4
"INSTAGRAM HAYATI VS GERÇEK HAYAT"
5
"İDEAL UYANIŞ VS GERÇEKLİĞE UYANIŞ"
6
"CADILAR BAYRAMI'NI EVDE YALNIZ GEÇİREN BİR INSTAGRAM KULLANICISI"