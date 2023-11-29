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        Haberler Dünya Paylaşımlarıyla sosyal medyanın sahteliğini gözler önüne seriyor

        Sosyal medyanın sahteliğini gözler önüne seriyor

        Instagram, Twitter, TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan birçok hayat çoğu zaman göründüğü gibi olmuyor. Görünüşte mükemmel gibi gözüken fotoğraflar aslında gerçeği yansıtmıyor. Taylandlı model Vienna da sosyal medyanın gerçek yüzünü göstermeye çalışan insanlardan birisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 10:44 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:44
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        Kaynak: Twitter/ViennaDoLL

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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