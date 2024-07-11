Paylaştığı görüntüler başını yaktı
Bursa'da evinin çatısından tabanca ile havaya defalarca ateş açan kişi o anları sosyal medyada paylaştı. görüntüler üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.
Giriş: 11.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:40
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir genç, elindeki kuru sıkı tabanca ile evinin çatısından havaya defalarca ateş açtı.
O görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan gence tepki yağdı. Polis genci yakalamak için çalışma başlattı.
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