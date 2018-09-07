Paysandu - Avai maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B maçında Paysandu ile Avai, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 00:00. 26 puanlı Paysandu 18. sırada bulunuyor, Avai 42 puana sahip ve 4. sırada. Paysandu, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Avai son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 274 kodlu maçı oynayanlar; Paysandu galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.70, Avai galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Paysandu son haftadaki Joinville müsabasında 1-0 kazandı.

Avai ise Atletico Goianiense karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Paysandu, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 13 gol yedi.

Avai, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Avai 18 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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