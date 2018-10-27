Paysandu - Coritiba düellosu

Paysandu ve Coritiba, 28 Ekim 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:30. 32 puanlı Paysandu 19. sırada bulunuyor, Coritiba 45 puana sahip ve 10. sırada. Paysandu, son 2 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Coritiba, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; Paysandu galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.75, Coritiba galibiyet oranı 3.35. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Paysandu son hafta oynanan Coritiba maçında 2-1 kazandı.

Coritiba ise Paysandu karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Paysandu, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 19 gol yedi.

Coritiba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Coritiba, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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