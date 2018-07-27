Paysandu - Figueirense maçı rakamları

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Paysandu, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Figueirense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. Paysandu 21 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Figueirense 28 puanda ve 3. sırada. Paysandu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Figueirense son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 250. İddaa'da Paysandu kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Figueirense kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Paysandu son hafta oynanan Figueirense maçında 1-0 yenildi.

Figueirense ise Paysandu maçında 1-0 kazandı.

Paysandu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Paysandu, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Figueirense, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Figueirense 16 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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