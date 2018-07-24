Paysandu - Guarani sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B maçında Paysandu ile Guarani, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:30. Maç öncesi Paysandu 18 puanla 14. sırada, Guarani 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Paysandu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Guarani son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 529. İddaa'da Paysandu kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Guarani kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Paysandu son haftadaki Santa Cruz müsabasında 4-2 kazandı.

Guarani ise Luverdense karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Paysandu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Paysandu, kendi sahasında 7 gol attı, 5 gol yedi.

Guarani ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guarani, 10 gol atarken 11 gol yedi.

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