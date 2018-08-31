Paysandu - Juventude maçı ne zaman?

Paysandu ve Juventude, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Paysandu 25 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Juventude 27 puanda ve 14. sırada. Paysandu son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Juventude son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 282 kodlu maçı oynayanlar; Paysandu galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.60, Juventude galibiyet oranı 3.00. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Paysandu önceki hafta Figueirense mücadelesinde 1-0 yenildi.

Juventude ise Santa Cruz karşılaşmasında 5-2 yenildi.

Paysandu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Paysandu, kendi sahasında 10 gol attı, 10 gol yedi.

Juventude, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Juventude 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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