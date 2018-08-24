Paysandu - Sampaio Correa maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B maçında Paysandu ile Sampaio Correa, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. 25 puanlı Paysandu 16. sırada bulunuyor, Sampaio Correa 18 puana sahip ve 19. sırada. Paysandu son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sampaio Correa, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 449. İddaa'da Paysandu kazanır 1.70, berabere biter 2.90, Sampaio Correa kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Paysandu önceki hafta Criciuma mücadelesinde 1-2 yenildi.

Sampaio Correa ise Goias maçında 2-1 yenildi.

Paysandu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Paysandu, kendi sahasında 10 gol attı, 9 gol yedi.

Sampaio Correa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sampaio Correa, 6 gol atarken 15 gol yedi.

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