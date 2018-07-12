Paysandu - Vila Nova düellosu

Paysandu ve Vila Nova, 13 Temmuz 2018 Cuma günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 17 puanlı Paysandu 12. sırada bulunuyor, Vila Nova 23 puana sahip ve 4. sırada. Paysandu son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vila Nova son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 619 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Paysandu kazanırsa 2.35, beraberlik çıkarsa 2.50, Vila Nova sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Paysandu son hafta oynanan Santa Cruz maçında 4-2 kazandı.

Vila Nova, Nautico karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Paysandu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Paysandu, kendi sahasında 6 gol attı, 3 gol yedi.

Vila Nova ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vila Nova, 8 gol atarken 6 gol yedi.