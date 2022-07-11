Pazar arabasıyla klima motoru çaldılar 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da iki kişi, çaldıkları klima motorunu pazar arabası ile taşıdılar.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sokakta bir süre etrafı gözlemleyen iki kişi, ardından klima motorunu bulunduğu yerden sökerek pazar arabasına koyarak uzaklaştı.

Sabah klimayı açan kişi, çalışmayınca ne olduğunu anlamak için dışarı baktığında gözlerine inanamadı. Klima motorunu yerinde göremeyen şahıs, olayı polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.