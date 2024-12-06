Pazar'da çiftçilere "iyi tarım" sertifikası verildi

Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilere iyi tarım uygulamaları sertifikası verildi.

Hükümet Konağı toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Öztek ile Yunis Kurt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, iyi tarım uygulamaları çerçevesinde çalışmalarını devam ettiren üreticilerle bir araya geldi.