Hafta sonu son dakika eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar nöbetçi eczane listelerini ve eczanelerin mesai saatlerini araştırıyor. Bilindiği gibi hafta içi ve Cumartesi günleri eczaneler kapalı olmuyor ancak pazar günleri ve resmi tatillerde ülke genelinde eczaneler kapalı. İşte 26 Eylül Pazar günü açık olacak eczaneler

26 EYLÜL PAZAR ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Eczaneler resmi tatillerde nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

26 EYLÜL PAZAR GÜNÜ ÜLKE GENELİNDE AÇIK OLAN ECZANELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ