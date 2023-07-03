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Pazar günü reytinglerde zirve yarışı! 2 Temmuz AB ve total reyting sonuçları

Reyting sonuçları 2 Temmuz Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Prime time'da birçok kanal sinema filmi yayınlarken MasterChef All Star ve Vermem Seni Ellere dizisi zirve yarışında birbirlerini zorladı. İşte güncel 2 Temmuz reyting sonuçları...

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  • Pazar günü reytinglerde zirve yarışı! 2 Temmuz AB ve total reyting sonuçları: MasterChef All Star ve Vermem Seni Ellere

    2 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef ve Vermem Seni Ellere gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

    2 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
  • Pazar günü reytinglerde zirve yarışı! 2 Temmuz AB ve total reyting sonuçları: MasterChef All Star ve Vermem Seni Ellere

    2 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
  • Pazar günü reytinglerde zirve yarışı! 2 Temmuz AB ve total reyting sonuçları: MasterChef All Star ve Vermem Seni Ellere

    2 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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