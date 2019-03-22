İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Mart 2019 tarihinde saat 14:00’ de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek Büyük İstanbul mitingi nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç/yolcu trafiği 08:00- 19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacak. Etkinlik sebebiyle 08:00- 19:00 saatleri arasında Harem - Sirkeci - Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca 13:45- 15:45 saatleri arasında Yenikapı- Yalova seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.



SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Miting nedeniyle Yenikapı- Yalova, Yenikapı- Bursa ve Bandırma - Yenikapı- Bostancı hatlarında da sefer saatlerinde değişiklik oldu. Açıklamaya göre;

17:45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferi 18:30’da yapılacak.

17:30 Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferi 19:00’da yapılacak.

15:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi 16:30’da yapılacak.

VARIŞ NOKTALARI DEĞİŞTİ

Ayrıca, Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa- Yenikapı- Kadıköy hatlarımızda yolcu tahliyesi / varışında iskele değişiklikleri yapıldı. Bura göre;

14:30 Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı-Kadıköy seferleri Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacak. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edecek.

16:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi Yenikapı varışı/tahliyesi Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir.