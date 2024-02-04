Pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi: Çıtır çıtır pişi tarifi! Çıtır çıtır pişi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda hazırlanışının basitliğiyle de öne çıkıyor. Kahvaltı sofralarına neşe ve lezzet katan bu tarif, özellikle ailece geçirilen hafta sonu kahvaltılarını unutulmaz kılıyor. İster peynir, ister reçel, isterse de bal ile servis edilsin, çıtır çıtır pişi, Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri olarak sofralardaki yerini koruyarak her damak zevkine hitap ediyor. İşte leziz pişi tarifi...

Habertürk Giriş: 04.02.2024 - 10:01 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:01 facebook

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